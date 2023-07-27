«Зенит» за семь лет продал трёх своих лидеров на сумму € 156 млн

Накануне, 26 июля, было официально объявлено о переходе нападающего Малкома из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила € 60 млн.

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Продажа Малкома стала самой дорогой сделкой в истории Российской Премьер-Лиги. До этого рекорд принадлежал Халку, который в феврале 2016 года за € 56 млн перешёл из того же «Зенита» в китайский «Шанхай СИПГ». Третьей по величине трансферной суммы стала сделка по переходу полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ». В январе 2019 года парижане заплатили «Зениту» за аргентинца € 40 млн.

Отметим, что на четвёртом месте расположился Виллиан. Бразильский вингер летом 2013 года был продан из «Анжи» в «Челси» за € 35,5 млн.