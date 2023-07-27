Почеттино заявил, что «Челси» необходимо сократить состав

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что состав его команды должен претерпеть количественные сокращения, так как большая заявка мешает балансу.

«Мы должны иметь состав из 23, 24 или 25 игроков. Мне жаль некоторых футболистов, но тяжёлые решения должны быть приняты, так как нам нужен сбалансированный состав», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

В летнее трансферное окно «Челси» уже покинули 14 футболистов. Полузащитники Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич, защитники Итан Ампаду и Калиду Кулибали, а также голкипер Эдуард Менди были проданы, а Н'Голо Канте, Сезар Аспиликуэта, Пьер-Эмерик Обамеянг, Абдул-Рахман Баба покинули команду на правах свободных агентов. Ещё несколько игроков ушли в аренду.