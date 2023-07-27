«Не вижу ничего такого в переходе Медины. Если бы это был российский игрок, который долго выступал…» — Зиньковский

Защитник «Рубина» Руслан Безруков после поражения от «Ростова» в матче Кубка России рассказал «Матч ТВ», что ему хотелось бы лучше проявить себя против своего бывшего клуба, за которым он внимательно следит. «Рубин» в среду в гостевом матче первого тура группового турнира ФОНБЕТ Кубка России проиграл «Ростову» (0:1). Безруков родился в Ростове на Дону, играл за молодежный состав «Ростова», а с лета 2022 года стал футболистом «Рубина», перейдя из «Нефтехимика». — Что скажешь об игре? — Игра была достаточно равной, в первом тайме были подходы у обеих команд и закономерным стал бы ничейный результат. Но «Ростов» забил, а мы — нет, поэтому и проиграли. После игры выводы делать рано, тренерский штаб разберет матч, подскажет, внесет коррективы. И это поможет стать нам лучше. — В матче с «Ростовом» вы били по воротам более акцентированно, нежели в игре с «Локомотивом»? — «Ростов» очень организованная команда, у них хороший рисунок игры, слаженные действия. Вскрывать их оборону было сложнее, чем защиту «Локомотива». В целом же у нас были хорошие подходы, но где то не повезло, где то не хватило хладнокровия в завершающей стадии. На игре также сказались изменения в составе, у некоторых было мало времени подготовиться к матчу. Мы даже не успели ничего наиграть, и еще по ходу матча появлялись ребята, которые ранее не тренировались с командой. — Обострять у чужих ворот доводилось редко. Это организованные действия соперника или сказался экспериментальный состав «Рубина»? — Думаю, всё вместе. У «Ростова» тоже было много молодых игроков, но они играли очень организованно. И нам чего то не хватало в атаке. — «Ростов» играл в три центральных защитника. Сюрприз для вас? — Нет. Я смотрю много матчей «Ростова», слежу за командой, потому что сам играл здесь, и мне очень интересно. Для тренерского штаба и игроков ничего нового не было. Глебов и так постоянно опускался в эту зону, играл в этой роли. За счет этого они выходили из обороны в первом тайме, имели много пространства. А потом мы перестроились, меньше давали свободы. Но появились другие проблемные зоны. Это повод для размышления в будущем. — С какими чувствами выходил на игру? — Эмоции положительные, атмосфера вдохновляла. Любой спортсмен хочет по максимуму проявить себя против родного клуба. Где то не получилось сделать, но рад попасть в родные края и стены. Всех близко знаю, со всеми общаюсь. Надеюсь, в будущем еще получится сыграть с «Ростовом» и проявить себя еще лучше. — Кто болел за тебя на трибунах? — Много друзей, знакомых. Раздал большое количество билетов, — сказал Безруков «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Открыть видео