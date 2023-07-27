«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У красно-белых на 21-й минуте отличился хавбек Роман Зобнин и на 67-й минуте — форвард Тео Бонгонда. Единственный мяч хозяев забил в добавленное ко второму тайму время Кади Боржес. С 44-й минуты краснодарцы играли вдесятером, поскольку хавбек Эдуард Сперцян получил красную карточку.

Далее «Спартак» сыграет в рамках турнира с «Пари Нижний Ногород» 8 августа. Игра пройдет в Москве. «Краснодар» 9 августа сразится на выезде с московским «Динамо».