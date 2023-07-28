Андрей Тихонов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

«Если сравнивать домашнюю игру с «Оренбургом» и вчерашнюю с «Краснодаром» — это два разных футбола, когда у «Спартака» всё в порядке с составом. Я не ожидал вчера от «Спартака», что будут так довольно уверенно играть в обороне. Понимаю, что у «Краснодара» было удаление, которое очень сильно повлияло и на их игру во втором тайме, и на результат, но «Спартак» выглядел довольно хорошо. Возможно, «Спартак» угадал с покупкой Бонгонда», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.