Терехин оценил возможное возвращение в «Динамо» Черчесова

«Когда Черчесов был тренером «Динамо», был такой сумасшедший состав. Я думал, команда будет чемпионом. Но ничего не выиграли. Ну, вот! Было лишь четвёртое место. Было вот так. Черчесов не дал результат с таким денежным ресурсом», — приводит слова Терехина Legalbet.