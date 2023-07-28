Терехин оценил возможное возвращение в «Динамо» Черчесова
Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин высказался о возможном возвращении на пост главного тренера бело-голубых Станислава Черчесова.
«Когда Черчесов был тренером «Динамо», был такой сумасшедший состав. Я думал, команда будет чемпионом. Но ничего не выиграли. Ну, вот! Было лишь четвёртое место. Было вот так. Черчесов не дал результат с таким денежным ресурсом», — приводит слова Терехина Legalbet.
59-летний Черчесов остался без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года. Причиной расставания с российским специалистом стало поражение его коллектива в матче квалификации Лиги чемпионов от фарерского клуба.
Черчесов работал в «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015 года. Московская команда стала последним клубом из России, который на данный момент тренировал специалист.
В сезоне 2012/2015 «Динамо» под руководством Черчесова заняло лишь четвертое место в РПЛ, уступив ставшему чемпионом «Зениту», которым руководил Андре Виллаш-Боаш, 17 очков. В составе бело-голубых в том сезоне играли вратарь Владимир Габулов, защитник Юрий Жирков, полузащитники Кристиан Нобоа, Роман Зобнин, Игорь Денисов, Матье Вальбуэна, Алексей Ионов и нападающие Александр Кокорин и Кевин Кураньи.