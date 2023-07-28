Тренер «Нефтчи» Муту: хотел как можно быстрее приехать в Россию

«Хотел приехать в Россию как можно быстрее, чтобы начать тренировки. Это отличная возможность для нашей команды подготовиться к квалификации Лиги Конференций.



Москва — прекрасный город! Я и раньше приезжал сюда. Впервые посетил город лет десять назад. Мы тогда тоже прогулялись по Красной площади», — цитирует Муту «Спорт-экспресс».