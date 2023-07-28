Тренер «Нефтчи» Муту: хотел как можно быстрее приехать в Россию
Тренер «Нефтчи» Адриан Муту прокомментировал участие в Кубке PARI Премьер. Товарищеский турнир прошёл в Санкт-Петербурге.
«Хотел приехать в Россию как можно быстрее, чтобы начать тренировки. Это отличная возможность для нашей команды подготовиться к квалификации Лиги Конференций.
Москва — прекрасный город! Я и раньше приезжал сюда. Впервые посетил город лет десять назад. Мы тогда тоже прогулялись по Красной площади», — цитирует Муту «Спорт-экспресс».
«Нефтчи» принял участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, заняв последнее, четвёртое место, не набрав ни одного очка. 18 июля команда Муту со счётом 0:2 уступила столичному «Спартаку» в товарищеской игре, прошедшей в Москве.
Ранее Муту заявил, что Алексей Миранчук может заиграть в «Аталанте».