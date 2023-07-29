Дмитрий Сычёв оценил трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хияль»

«Трансфер Малкома? Смотрю позитивно. Отличная работа «Зенита», хорошая сумма для нынешних реалий и будущего. Все видят, что у нас приличный уровень в лиге. Саудиты собирают очень конкурентоспособный чемпионат. Уровень там очень высокий. Звезды там не разучатся играть в футбол, так ещё и заработают денег для себя и близких. Я буду смотреть матчи чемпионата Саудовской Аравии», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.