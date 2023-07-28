Мостовой о тренере «Спартака»: про него все забудут точно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля ключевой фигурой для клуба. Его слова передает «РБ Спорт».
«Абаскаль — не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками. В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.
Простой пример — поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять первое-второе место, он бы немного продержался — месяца через три убрали бы.
Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в Роccии — я его вообще не знаю. Вы о нем cлышали до попадания в «Cпартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Cпартаке», но про него вcе забудут точно!» — заявил Мостовой.
Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.
В новом сезоне «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) в первом туре Российской премьер-лиги и «Краснодар» (2:1) в Кубке России.
Ранее Мостовой похвалил футболиста «Спартака».