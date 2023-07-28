Мостовой о тренере «Спартака»: про него все забудут точно

«Абаскаль — не ключевая, не важная фигура для «Спартака», он работает со своими десятью помощниками. В футболе все придумали уже. Он ничего не решает. Работает то, что уже придумали давным-давно в футболе. Тренировочным процессом и заменами руководят помощники.



Простой пример — поставьте Гильермо в «Крылья Советов», дав задачу занять первое-второе место, он бы немного продержался — месяца через три убрали бы.



Для меня он никогда не будет одним из лучших тренеров в Роccии — я его вообще не знаю. Вы о нем cлышали до попадания в «Cпартак»? Нет! Выиграет он что-то или нет в «Cпартаке», но про него вcе забудут точно!» — заявил Мостовой.