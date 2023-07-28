Переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по Клаудиньо зашли в тупик

Переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по трансферу полузащитника Клаудиньо в бразильский клуб зашли в тупик, сообщает ESPN Brazil.

По словам агента футболиста Фернандо Гарсии, предложение, сделанное бразильцами, в «Зените» сочли недостаточным.

Агент заявил, что петербургский клуб потребовал за полузащитника 30 миллионов евро. Предложение «Фламенго» достигает 20 миллионов, включая бонусы.