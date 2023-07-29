Карпин прокомментировал ничью с «Зенитом»

«Сыграли хорошо, но точно не максимум. Много чего не хватало: и решения, и технический брак, ошибались в простых передачах. С чем это связано – будем разбираться. Может быть, «перегорели»? Изначально, может, да. Но большинство игроков уже 7-8 раз играли против «Зенита». Не думаю, что это связано с «перенастроем».



Мохеби не в оптимальной форме. Потренировался два дня и отправился в Иран для получения рабочей визы, присоединился только на днях. С командой провёл всего несколько тренировок», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».