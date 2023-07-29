ФИФА сняла запрет с "Ростова" на регистрацию новых игроков

Футбольный клуб "Ростов" зарегистрировал игроков для участия в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), которые перешли в команду нынешним летом. Об этом сообщается на сайте турнира.

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Клуб уже успел заявить защитников Илью Ваханию и Евгения Чернова, а также полузащитников Алексея Ионова и Романа Акбашева. Из незарегистрированных новичков остался только полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби.

Ранее Международная федерация футбола запретила "Ростову" регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский нападающий перешел в "Ростов" в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.