Клоппа удивило желание Хендерсона уйти в «Аль-Иттифак»

Юрген Клопп прокомментировал решение Джордана Хендерсона перейти в «Аль-Иттифак».

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«Был ли я удивлен, когда Хендерсон сказал, что хочет двигаться дальше? Конечно!

Мы работали вместе на протяжении восьми лет. Он знал ситуацию, знал, что мы хотим его сохранить, но мы не собирались чинить ему препятствия, раз он решил уйти. Дело было в том, как на это отреагировать.