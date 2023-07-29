Семак получил красную карточку после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку после свистка об окончании матча 2 го тура МИР РПЛ с «Ростовом».
Встреча, которая прошла в Ростове на Дону, завершилась со счетом 1:1. Ростовчане ушли от поражения в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу с пенальти. После финального свистка Семак выбежал на поле и начал предъявлять претензии судейской бригаде во главе с Евгением Кукуляком.
В следующем туре «Ростов» 5 августа сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Зенит» на следующий день примет московское «Динамо». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.