Семак получил красную карточку после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку после свистка об окончании матча 2 го тура МИР РПЛ с «Ростовом».

© ФК «Зенит»

Встреча, которая прошла в Ростове на Дону, завершилась со счетом 1:1. Ростовчане ушли от поражения в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу с пенальти. После финального свистка Семак выбежал на поле и начал предъявлять претензии судейской бригаде во главе с Евгением Кукуляком.