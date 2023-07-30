Непомнящий: не осуждал бы Семака за красную карточку в матче с «Ростовом»

«Обычно Сергей очень деликатный и корректный человек. Я бы не обсуждал и не осуждал это. Человек потерял три очка в последние секунды матча. Очевидно, он нашёл причины, чтобы позволить себе это», – приводит слова Непомнящего «Спорт День за Днём».