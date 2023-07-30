Непомнящий: не осуждал бы Семака за красную карточку в матче с «Ростовом»

Ветеран тренерского цеха поддержал наставника «Зенита».
Бывший тренер московского ЦСКА и калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал удаление главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Встреча состоялась 29 июля в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:1. Семак получил красную карточку после финального свистка. Тренер «Зенита» подошёл к главному арбитру Евгению Кукуляку и что-то говорил ему. В протоколе матча удаление Семака мотивировано «выходом на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».
«Обычно Сергей очень деликатный и корректный человек. Я бы не обсуждал и не осуждал это. Человек потерял три очка в последние секунды матча. Очевидно, он нашёл причины, чтобы позволить себе это», – приводит слова Непомнящего «Спорт День за Днём».