Рэпер Jay‑Z готов вложиться в покупку «Тоттенхэма» — СМИ
Музыкальный магнат, известный американский рэпер Jay Z может стать совладельцем футбольного клуба «Тоттенхэма», сообщает Daily Express US.
Нынешний владелец лондонского клуба Джо Льюис предстал перед судом в США из за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать «Тоттенхэм». 53 летняя рэпер, чье состояние по данным Forbes оценивается в 2,5 миллиарда долларов, возглавляет группу американских инвесторов, которые заинтересованы в покупке клуба. В 2010 году Jay Z пытался стать совладельцем другого лондонского футбольного клуба — «Арсенал».
Рэпер уже является совладельцем баскетбольной команды НБА «Бруклин Нетс». Ориентировочная рыночная стоимость «шпор» в этом году выросла до 2,8 миллиардов долларов.