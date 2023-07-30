Рэпер Jay‑Z готов вложиться в покупку «Тоттенхэма»

Нынешний владелец лондонского клуба Джо Льюис предстал перед судом в США из за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать «Тоттенхэм». 53 летняя рэпер, чье состояние по данным Forbes оценивается в 2,5 миллиарда долларов, возглавляет группу американских инвесторов, которые заинтересованы в покупке клуба. В 2010 году Jay Z пытался стать совладельцем другого лондонского футбольного клуба — «Арсенал».