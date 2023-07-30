Игорь Дивеев из-за травмы выбыл до зимы

«Стоит отметить, что Игорь Дивеев вернулся после успешной операции из Германии в Россию и с понедельника приступит к работе над восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первый зимний сбор», — сказал Измайлов в интервью клубной пресс-службе.