«Химки» обыграли «Нефтехимик» в матче Первой лиги

"Химки" одержали первую победу.

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Два матча 3-го тура Первой лиги завершились. В одном из них «Химки» в гостях встретились с «Нефтехимиком». Матч шёл к нулевому результату до 87-й минуты, когда полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов принёс своей команде победу со счётом 1:0.

В турнирной таблице «Нефтехимик» занимает 14-е место, набрав три очка. «Химки» находятся на девятой строчке, также набрав три очка в трёх играх.

В другом матче игрового дня Первой лиги «Ленинградец» сыграл вничью 1:1 с московской «Родиной». Полузащитник «Ленинградца» Виталий Жиронкин забил гол на четвертой минуте, на что ответил форвард «Родины» Амур Калмыков.