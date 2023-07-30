ЦСКА в гостях обыграл "Ахмат" в матче второго тура РПЛ

Московский ЦСКА встречался с грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российского премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

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Все мячи в этой встрече были забиты с пенальти. У столичного клуба голы на счету Федора Чалова (13-я, 45-я и 79-я минуты). В составе хозяев дубль на счету Мохамеда Конате (27-я и 45+11).

Во время второго 11-метрового в ворота ЦСКА голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отразил удар Иван Олейникова, однако арбитр Владислав Безбородов потребовал заново пробить пенальти, который в итоге реализовал Конате.

Перед повторным ударом судья показал красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45+10). Также арбитр удалил двух футболистов «Ахмата» Марата Быстрова (12-я) и Андрея Семенова (90+4).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре красно-синие сыграют со столичным «Локомотивом», «Ахмат» — с «Сочи».