В РФС объяснили работу судей на матче «Ахмат» – ЦСКА плохой связью с VAR-центром

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.