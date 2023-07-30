В РФС объяснили работу судей на матче «Ахмат» – ЦСКА плохой связью с VAR-центром

Арбитр Безбородов попал в скандал.
В Российском футбольном союзе (РФС) высказались о работе арбитров на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА.
Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев. Главный судья матча Владислав Безбородов назначил пять пенальти.
Наибольший резонанс вызвало назначение 11-метрового в конце первого тайма, когда Безбородов после просмотра видеоповтора дал «Ахмату» перебить пенальти и удалил с поля защитника ЦСКА Милана Гаича. Перед этим вратарь армейцев Игорь Акинфеев отразил удар с точки, исполненный Мохамедом Конате.
«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.