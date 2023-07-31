Появились подробности увольнения Игоря Йовичевича из «Шахтера»

«По моей информации, поражение от «Фейеноорда» стало переломным моментом. Он просто сказал… Понятно, что я не могу дать прямую речь, потому что я сам никогда её не слышал и не услышу. Но мои источники говорят, что он сказал: «Что это такое? Мне всё равно, где мы сейчас идём в чемпионате Украины, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду. Всё, чтобы я больше не видел этого тренера и его помощников», — цитирует Спиваковского ua.tribuna.com.