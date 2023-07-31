Экс-арбитр: Дзюба забил «Факелу» с нарушением правил в матче второго тура РПЛ

— Согласно правилам игры, гол Артема Дзюбы в ворота «Факела» нужно было отменять и назначать штрафной удар. Потому что это грубейшее нарушение, был толчок в спину. И в любой точке поля за это следует назначить штрафной удар. Отмечу, что во втором матче подряд «Локомотив» забивает после явного нарушения. В матче с «Рубином» Сергей Пиняев завалил Александра Мартыновича, тем самым нарушив правила игры, — цитирует Хусаинова RT.