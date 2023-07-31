Экс-судья ФИФА: не понимаю, зачем Семак пошел к арбитру

— После игры трудно представить диалог между тренером и судьей. Все на эмоциях. Так что я не понимаю, зачем Семак пошел к арбитру. Если есть претензии, можно обратиться в ЭСК.



Станет ли это прецедентом? Если за весь чемпионат ни один тренер больше не подойдет к судье, то все должны сказать Семаку спасибо. Другой момент, что если кто то подойдет и останется без красной, то скажут, что нашли одного козла отпущения. Так что теперь надо давать всем красные в случае, если тренер подойдет.



Предлагаю подождать и посмотреть, каким будет подробное объяснение удаления в рапорте матча. Плюс важно мнение судейского комитета. Если они посчитают, что красная была показана правильно, то КДК вынесет соответствующее решение, — приводит слова Семенова «РБ Спорт».