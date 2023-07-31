Агент рассказал, куда пропал экс-футболист «Спартака»

Агент Агузаров заявил, что футболист Ташаев восстанавливается после травмы
Футбольный агент Алан Агузаров ответил на вопрос, где сейчас находится бывший полузащитник московских «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев. Его слова передает Sport24.
«Ташаев все последнее время испытывает определенный дискомфорт, связанный с последними травмами. Какое-то время он провел в клиниках за границей, проходя восстановление. Сейчас в России, но пока болевые ощущения остаются. Это спорт, и никто от этого не застрахован, к сожалению», — сказал Агузаров.
Последним клубом Ташаева была владикавказская «Алания», которую он покинул в феврале 2023 года.
Также он известен по выступлениям за казанский «Рубин» и волгоградский «Ротор». 29-летний полузащитник провел семь матчей в футболке молодежной сборной России, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.