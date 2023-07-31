Агент рассказал, куда пропал экс-футболист «Спартака»

«Ташаев все последнее время испытывает определенный дискомфорт, связанный с последними травмами. Какое-то время он провел в клиниках за границей, проходя восстановление. Сейчас в России, но пока болевые ощущения остаются. Это спорт, и никто от этого не застрахован, к сожалению», — сказал Агузаров.