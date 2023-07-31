РФС рассмотрит удаление тренера "Зенита" Семака по итогам матча с "Ростовом"

"Мы определили повестку КДК РФС по семи матчам РПЛ и по играм "пути РПЛ" Кубка России, - сказал Григорьянц. - По матчу "Урал" - "Пари НН" рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера екатеринбургской команды Виктора Гончаренко и тренера Александра Ермаковича. Также будет рассмотрена задержка выхода команды "Рубин" из раздевалки на две минуты на каждый тайм. Главный тренер казанской команды Рашид Рахимов также выходил за пределы технической зоны, главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик также выходил за пределы технической зоны".