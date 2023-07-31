Какие у Захаряна перспективы в «Лацио»

Не успели в России переварить переход Далера Кузяева в «Гавр», как появилась новость покруче: Арсен Захарян может перейти в «Лацио». Об интересе к Захаряну со стороны различных европейских клубов пишут давно. В разное время фигурировали и «Лейпциг», и «Фейеноорд», и «Челси», переход в который сорвался прошлым летом. Могло даже показаться, что, чем больше Захаряном интересуются, тем менее он продуктивен в «Динамо».

Как бы там ни было, сейчас – «Лацио». Об этом пишут известные европейские журналисты вроде Джанлуки Ди Марцио. А представители «Лацио» не отрицают, что Захарян им интересен. Очевидно, что это не утка. Хотя утверждать, что всё получится, мы не можем: коллеги из Sport 24, например, писали, что переход может и сорваться.

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Перейдет Арсен или нет, вопрос пока открытый. Но это не мешает предаться фантазиям и представлениям, зачем Захарян «Лацио», зачем «Лацио» Захаряну и как они вообще могут сосуществовать.

Зачем Захаряну «Лацио»?

«Лацио» – это:

Европейская топ-лига; Лига чемпионов; Возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире – Маурицио Сарри; Возможность поиграть с футболистами европейского класса из топовых сборных.

Плюс «Лацио» – это новый вызов. А ещё возможность в будущем пойти на повышение, потому что римляне – продающая команда с репутацией.

Мотивы Захаряна видятся вполне понятными. Он говорил, что хотел бы когда-нибудь поиграть в Европе. А сейчас точно не то время, когда такими предложениями можно разбрасываться. Плюс, ещё раз, Захаряна зовет не абы кто. Его зовет даже не «Гавр». А именитая итальянская команда уровня ЛЧ. И вряд ли Арсен захочет ещё раз пережить облом, который случился в 2022-м.

Зачем Захарян «Лацио»?

С этим сложнее. Команде Сарри необходимо усиление под ЛЧ. У «Лацио» и так была очень ограниченная обойма, а теперь ещё ушел и один из главных игроков – Сергей Милинкович-Савич. Можно ли считать 20-летнего Арсена, который никогда не играл в еврокубках, усилением под Лигу чемпионов? Даже если выкрутить патриотизм на максимум, вряд ли.

Плюс Захарян точно не замена Милинковичу-Савичу. Сергей – это скала в центре поля, которая по необходимости оказывалась либо в своей штрафной, либо в чужой. Это мощная «восьмерка», которая играет на физике. Милинкович-Савич, безусловно, очень умный игрок. Но всё-таки назвать его футболистом тонким, интеллектуальным можно только с различными оговорками.

Захарян, напротив: как раз не про физику, а про интеллект и креатив. В «Динамо» он действовал либо на левом фланге атаки, либо в середине поля с уклоном вперёд, ближе к позиции «десятки».

Конкуренты и партнёры Захаряна по «Лацио» – кто они?

Левый край атаки надежно занят. Там играет Маттиа Цаканьи, у которого по какой-то нелепой случайности всего один матч за сборную Италии (Роберто Манчини, открой глаза!). В прошлом сезоне Серии А он оформил 10+7 по системе «гол+пас».

Главный минус Цаканьи – он очень взрывной, часто психует и хватает лишние карточки. Но на случай его дисквалификаций или травм у Сарри в распоряжении есть Педро. Ему уже 35 лет, однако он даже не думает стареть. В прошлом сезоне во всех турнирах испанец отбегал 46 матчей. В «Лацио» так довольны, что, несмотря на почтенный возраст, продлили с ним контракт до 2024 года.

А ещё есть молодые Канчельери и Гонсалес, при необходимости можно перевести налево Фелипе Андерсона – если уж совсем припрёт. В общем, в этой зоне места для Захаряна нет и не предвидится.

В центре поля другая ситуация. У «Лацио» нет чистой «десятки», но по функциям под определение больше всего подходит Луис Альберто. Ярчайший, воздушный игрок, который гарантирует зрелище. При этом вместе с ним он даёт и результат (в прошлом сезоне – 6+7 по системе «гол+пас» в Серии А). В нынешнем составе «Лацио» испанец один из главных долгожителей. Однако есть несколько но.

В первые полгода при нынешнем тренере Альберто выпал из стартового состава. При Симоне Индзаги казалось, что «Лацио» невозможен без Альберто. Пришёл Сарри, и оказалось – возможен. Были слухи, что у Маурицио и Луиса конфликт. Но во второй части сезона испанец вернул себе место в основе, и разговоры поутихли.

Захарян будет в старте «Лацио». Но только если уйдёт Альберто

Ещё одно но – Луис тоскует по родине. Как можно, живя в Риме, тосковать по Кадису, откуда Альберто родом, понять сложно. Но он тоскует. И уже зимой «Кадис» пытался вернуть парня домой – не получилось, хотя игрок был за. Открылось летнее трансферное окно – и разговоры снова закипели.

Так что испанца в команде скоро может не стать. И если это случится, для Захаряна откроется путь в стартовый состав. На сегодняшний день у «Лацио» нет прямой замены Альберто. Ни Катальди, ни Башич, ни Маркос Антонио не смогут выполнить те функции, которые выполняет испанец. Это просто игроки другого типа. Захарян стилистически гораздо ближе к Альберто, чем эти трое.

Другое дело, что Альберто, при всей своей воздушности и тонкости, достаточно объëмный игрок. Он даёт большую беговую работу, он агрессивно играет в прессинге (у Сарри по-другому нельзя). Способен ли так действовать Захарян? Арсен здорово выглядел в прессингующем «Динамо» Сандро Шварца, но всё-таки это было два года назад. С тех пор россиянин не играл настолько же полезно и ярко.

Самое сложное для Захаряна – не конкуренция. А адаптация

Последние полтора года чемпионат России, мягко говоря, не развивается. Наши игроки частенько терялись в Европе, даже когда переезжали туда из более сильной РПЛ. А сейчас разрыв между Премьер-Лигой и топовыми чемпионатами только увеличился. И вот в нынешней плесневеющей РПЛ Захарян уже год как не феерит. С чего бы ему, спрашивается, резко взлететь в более конкурентоспособной Серии А? Сомнительно.

Желание Захаряна, если оно действительно есть, выйти из зоны комфорта и попробовать себя в сильной конкурентной лиге – это замечательно. И если правда, что «Лацио» готов заплатить за него более € 10 млн – значит, клуб понимает, как его использовать. Для «Лацио» это существенная сумма. Римляне тратят очень аккуратно.

Но пока многовато если. Если Захарян правда хочет. Если «Лацио» готов. А ещё если «Динамо» гарантированно получит деньги, если уйдёт Альберто, если Арсен заиграет.