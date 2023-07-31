Атаманенко: у «Спартака» самая большая база фанатов

Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал в интервью «Матч ТВ», что в период его работы в клубе у «красно белых» была самая большая база фанатов в чемпионате России.

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Атаманенко с февраля 2023 года занимает должность исполнительного директора ФНЛ. Ранее специалист трудился в «Спартаке» директором по спортивным объектам, коммерческим директором и членом правления клуба (с 2014 го по 2019 й и с 2020 по 2021 год).

— Работая в «Спартаке», вы проводили анализ числа людей, болеющих за «Спартак». Зачем?

— Регулярно это делали. Важно понимать свою аудиторию — как она относится к клубу, к партнерам клуба. Какие у нее барьеры для похода на футбол. Похожие исследования проводим и в ФНЛ сейчас.

— Исследования показывали, что за «Спартак» в разные годы болело от 17 млн до 27 млн.

— Совершенно верно. В разные годы количество болельщиков изменяется. Если помните, в те годы было взято долгожданное чемпионство, появились новые турниры — такие, как еврокубки, Лига чемпионов. Это всегда вызывает всплеск аудитории.