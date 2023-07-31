В «Лацио» подтвердили, что трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» сорвался

Спортивный директор римского «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил информацию, что переговоры клуба с московским «Динамо» по переходу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна потерпели неудачу.

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«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», — приводит слова Фабиани «Спорт-экспресс».

Ранее о том, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван, сообщил армянский журналист Грач Хачатрян.

В СМИ сообщали, что главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри выступает против перехода Захаряна в клуб, требуя подписать более опытного полузащитника, который мог бы с ходу заменить покинувшего команду Сергея Милинковича-Савича.