«Даже в цирке такого не видел»: Масалитин — о матче «Ахмат» — ЦСКА

«Второй пенальти — Олейников толкает Гайича. Понятно, серб его схватил, но он же ничего не делал, посмотрите за ногами. Олейников просто падает и все.



Никакого контакта не было, он даже шага не делает. Просто падает. До этого нарушает правила, толкая Гайича, не видно судьям что ли? А потом просто цирк начался. Есть анекдот, с такой концовкой: «Мальчик, ты видел номер»? «Нет, таких номеров я даже в цирке не видел».



Что случилось с нашим судейством — вообще непонятно», — заявил Масалитин.