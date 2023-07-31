«Даже в цирке такого не видел»: Масалитин — о матче «Ахмат» — ЦСКА
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что защитник Милан Гайич не фолил против Ильи Олейникова в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и ЦСКА.
«Второй пенальти — Олейников толкает Гайича. Понятно, серб его схватил, но он же ничего не делал, посмотрите за ногами. Олейников просто падает и все.
Никакого контакта не было, он даже шага не делает. Просто падает. До этого нарушает правила, толкая Гайича, не видно судьям что ли? А потом просто цирк начался. Есть анекдот, с такой концовкой: «Мальчик, ты видел номер»? «Нет, таких номеров я даже в цирке не видел».
Что случилось с нашим судейством — вообще непонятно», — заявил Масалитин.
Матч «Ахмат» — ЦСКА состоялся 30 июля и закончился со счетом 3:2 в пользу столичной команды. Все пять голов были оформлены с пенальти.