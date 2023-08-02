Коновалов отказался называть судейство матча "Ахмата" и ЦСКА предвзятым

Известный российский тренер и эксперт Андрей Коновалов заявил, что арбитры матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА занервничали, поэтому допустили ошибки в игре. Слова специалиста приводит "Евро-Футбол.Ру".

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"Там эмоциональные болельщики и руководители, поэтому супернеожиданностью все эти события для меня не стали. Думаю, что арбитры просто не справились с эмоциями, занервничали. Они тоже люди. Не думаю, что это было предвзятое судейство", - заявил Коновалов.

Матч, который состоялся в Грозном, завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. Все пять мячей футболисты забили с пенальти, четыре 11-метровых удара были назначены в первом тайме, один, ставший для армейцев победным, во втором. Спорный момент поединка произошел на 11-й добавленной к первому тайму минуте.