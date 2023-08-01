Серхио Рамос близок к переходу в «Галатасарай»

«Галатасарай» близок к подписанию контракта с испанским защитником Серхио Рамосом, который находится в статусе свободного агента, сообщает Haber Global. Турецкий клуб хочет усилить состав для защиты чемпионского титула и выступления в Лиге чемпионов. 37-летний игрок ответил согласием.

Серхио Рамос с 2021 по 2023 год был игроком «ПСЖ», где за 58 матчей забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. В составе парижан он стал двукратным чемпионом Франции.

В составе сборной Испании Серхио Рамос выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.