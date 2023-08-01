Сарри забраковал трансфер Захаряна в «Лацио»

Ранее стало известно, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в «Лацио». Директор римского клуба заявил, что у них нет места для игрока не из Евросоюза.

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По информации Tuttosport, между президентом клуба Клаудио Лотито и главным тренером Маурицио Сарри наметилось недопонимание по усилению, особенно по позиции центрального полузащитника. Специалист отказался и от Арсена Захаряна, и от кандидатуры Джибриля Соу.

Сарри выступает за приобретение итальянского полузащитника «Торино» Самуэле Риччи, за которого просят порядка €25 млн, включая бонусы.