Сарри забраковал трансфер Захаряна в «Лацио»

Ранее стало известно, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в «Лацио». Директор римского клуба заявил, что у них нет места для игрока не из Евросоюза.
По информации Tuttosport, между президентом клуба Клаудио Лотито и главным тренером Маурицио Сарри наметилось недопонимание по усилению, особенно по позиции центрального полузащитника. Специалист отказался и от Арсена Захаряна, и от кандидатуры Джибриля Соу.
Сарри выступает за приобретение итальянского полузащитника «Торино» Самуэле Риччи, за которого просят порядка €25 млн, включая бонусы.
В прошлом сезоне Захарян сыграл в составе «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять мячей и сделал десять результативных передач. В нынешнем сезоне он отметился одним голом и одним ассистом в трёх встречах. Его контракт истекает летом 2024 года.