Президент РПЛ Алаев продолжит работу в одном из комитетов УЕФА

"Возможно, поеду на заседание исполкома УЕФА, - сказал Алаев. - На прошлом исполкоме я отчитался. Теперь буду работать в одном из комитетов УЕФА, в каком статусе - будет известно, когда объявят официально. Если будет рабочая необходимость поехать в Лимассол, то поеду".



"Поеду ли на второе заседание комитета по мини-футболу и пляжному футболу в этом году? Я знаю, кто будет председателем. Мы пообщались с ним, я не хочу официально озвучивать, так как либо Российский футбольный союз, либо УЕФА официально все составы комитетов озвучат. Но в рабочем режиме мы с моим коллегой, кто возглавил вместо меня комитет, все проговорили, давно его знаю, очень грамотный и профессиональный специалист, - отметил Алаев. - Очень рад, что именно он возглавил. Естественно, я уже участвовать не буду в работе комитета, это будет делать мой коллега. Но мы договорились: если нужна будет моя помощь, какие-то консультации с учетом моего опыта - все-таки почти семь лет отработал - конечно, ему помогу. А так - жду работу в новом комитете, очень доволен, благодарен УЕФА за доверие. Продолжу работу в новом комитете, скоро все узнаете".