Футболист, которого осудили в Израиле за выход на поле с флагом РФ, ответил на критику

«У нас многонациональная команда — помимо меня, были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д'Ивуара. За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже. Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш. Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику», — приводит слова Сергея Бородина Sport24.