ЦСКА занесет в статистику отбитый Акинфеевым пенальти в игре с "Ахматом"

Столичный ЦСКА принял решение зафиксировать в статистике отраженный голкипером Игорем Акинфеевым пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Об этом сообщила пресс-служба красно-синих в Telegram-канале.

«Игорь Акинфеев отбил 19-й пенальти в РПЛ, обновив свой рекорд. Мы обязательно учтем этот сейв в статистике», — говорится в опубликованном посте.

Акинфеев отразил пенальти на 45+5-й минуте матча за нарушение Милана Гайича против Ильи Олейникова. После того, как пенальти был пробит, главный арбитр встречи Владислав Безбородов в нарушение протокола VAR отправился к монитору и принял решение дать перебить пенальти, заменив желтую карточку сербскому защитнику ЦСКА на красную.