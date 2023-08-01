«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за спорных эпизодов в матче с «Ростовом»

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить действия судейской бригады в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

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Встреча между «Ростовом» и «Зенитом» состоялась 29 июля. Матч завершился со счётом 1:1.

Петербургский клуб попросил рассмотреть неудаление футболистов ростовской команды: Хорена Баграмяна (на 49-й минуте) и Алексея Миронова (на 63-й минуте), а также красную карточку тренера Сергея Семака и неназначенный одиннадцатиметровый удар в пользу гостей в концовке встречи.