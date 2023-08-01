Футболист «Пари НН» предсказал будущее Глушакова

Полузащитник нижегородского «ПАРИ НН» Илья Жигулев заявил «Матч ТВ», что футболист Денис Глушаков найдет новую команду, у хавбека все будет хорошо.

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Глушаков, в минувшем сезоне игравший в МИР РПЛ за «Химки» и «ПАРИ НН», в июле был внесен в заявку пляжного футбольного клуба «Строгино» на три матча OLIMPBET чемпионата России.

— Кто после ухода Глушакова главный шутник в раздевалке?

— Эх, кого бы назвать… (смеется). Все нормально шутят, могут поднять настроение, кого то одного выделить не могу.

— Что вам дала игра рядом с ним?

— Давно знаю Дениса. Как опытный игрок он где то подсказывал, советовал. С ним было приятно играть, понятно, что уже возраст, но это большой мастер, рядом с которым ты учишься.

— Сейчас на песочке пылит за «Строгино».