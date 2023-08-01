Футболист «Пари НН» предсказал будущее Глушакова

Футболист «ПАРИ НН» — о будущем Глушакова: «Денис — амбициозный парень, все будет хорошо»
Полузащитник нижегородского «ПАРИ НН» Илья Жигулев заявил «Матч ТВ», что футболист Денис Глушаков найдет новую команду, у хавбека все будет хорошо.
Глушаков, в минувшем сезоне игравший в МИР РПЛ за «Химки» и «ПАРИ НН», в июле был внесен в заявку пляжного футбольного клуба «Строгино» на три матча OLIMPBET чемпионата России.
— Кто после ухода Глушакова главный шутник в раздевалке?
— Эх, кого бы назвать… (смеется). Все нормально шутят, могут поднять настроение, кого то одного выделить не могу.
— Что вам дала игра рядом с ним?
— Давно знаю Дениса. Как опытный игрок он где то подсказывал, советовал. С ним было приятно играть, понятно, что уже возраст, но это большой мастер, рядом с которым ты учишься.
— Сейчас на песочке пылит за «Строгино».
— Через себя бьет. Главное, чтобы не сломался. Денис может вернуться в большой футбол, не удивлюсь, если мы его увидим еще — он парень амбициозный, все будет хорошо, — сказал Жигулев «Матч ТВ».