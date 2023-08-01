В Польше футбольным фанатам грозит наказание за антиукраинские баннеры

Фанатам польского клуба «Шленск» из Вроцлава, которые развернули на трибунах антиукраинские баннеры с напоминанием о Волынской резне, могут запретить посещение матчей команды. Об этом пишет sport.pl.

Инцидент произошел в ходе игры «Шленска» с «Заглембе», в котором команда из Вроцлава уступила со счетом 1:2. Во время матча фанаты вывесили баннеры, надпись на одном из которых гласила – «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43».

В «Шленске» отметили, что эти баннеры «не являются официальной позицией» клуба и об их содержании там не были осведомлены.

«Клуб, как организатор соревнований, не знал о появившихся на трибунах баннерах. Обращаем ваше внимание, что содержащиеся в них слоганы не являются позицией клуба. Внешний вид баннеров и их небольшой размер указывают на то, что они не были доставлены на стадион в готовом виде. Надписи могли быть сделаны уже на стадионе (например, в туалете)», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Там также пообещали идентифицировать тех, кто принес баннеры на стадион по записям камер видеонаблюдения, и запретить этим болельщикам посещение игр команды.

«Стоит также отметить, что на матче присутствовало 17 000 болельщиков, подавляющее большинство из которых болели за свою команду, и никак не выражали свои взгляды и мнения, не связанные со спортивным мероприятием», - резюмировали в клубе.