Воспитанник «Краснодара» сравнил уровень футбола в Израиле и России

Воспитанник «Краснодара» Сергей Бородин, игравший за иерусалимский «Бейтар», сравнил уровень футбола в России и Израиле. Об этом сообщает Sport24.

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По его словам, только три лучших израильских команды соответствуют уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Остальные — скорее Первой лиги. Общий уровень лиги ниже, чем РПЛ, на мой взгляд», — заявил Бородин.

Ранее Бородин ответил на обвинения из-за демонстрации флага России во время выступления за «Бейтар». Футболист заявил, что «Бейтар» — многонациональная команда, поэтому он имел право отпраздновать победу в Кубке Израиля с российским флагом на плечах.