Захарян стал ближе к переходу в «Страсбург» после срыва трансфера в «Лацио»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал ближе к трансферу во французский «Страсбург». Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Напомним, ранее стало известно, что переход Захаряна в «Лацио» сорвался. По словам представителей римского клуба, трансфер не состоялся из-за того, что у клуба нет возможности включить россиянина в заявку на сезон, так как в ней нет мест для игроков не из стран Евросоюза.