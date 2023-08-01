«Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» за Кейна 95 млн евро

Мюнхенский клуб готов предложить «Тоттенхэму» 95 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг .

Футболист может подписать контракт сроком до 2028 года. В случае перехода Кейн станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии».

Новая встреча между руководителями немецкого клуба и председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви еще не запланирована, но стороны уверены, что достигнут договоренности.