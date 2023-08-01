«Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова в «Оренбург» на правах аренды

Футболист «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге». Клубы достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт петербургской команды.

Напомним, Арсен Адамов перешёл в «Зенит» из екатеринбургского «Урала» в январе 2022 года. За петербуржцев защитник провёл 21 игру и отметился двумя результативными передачами. В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 1 млн.