Павлюченко заявил, что «Спартак» выиграет чемпионат России
Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказал мнение о претенденте на чемпионский титул РПЛ.
«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно. У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый. У кого железные яйца, тот и станет чемпионом», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
«Спартак» начал текущий чемпионат с двух побед подряд. В первом туре красно-белые переиграли «Оренбург» (3:2). Во втором матче московский клуб обыграл дома «Балтику» (2:1). Таких показателей команда не добивалась с чемпионского сезона-2016/17.
После двух туров РПЛ «Спартак» занимает 2-ю строчку турнирной таблицы с 6 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 6 очками, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Игра состоится 5 августа. Начало встречи – 17:30 по московскому времени.