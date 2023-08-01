Павлюченко заявил, что «Спартак» выиграет чемпионат России

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно. У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый. У кого железные яйца, тот и станет чемпионом», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».