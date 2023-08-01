Мане перешел из «Баварии» в саудовский «Аль-Наср»

Сенегальский нападающий Садио Мане перешел из германской "Баварии" в футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Насра".

В прошлом сезоне Мане выступал за "Баварию", за мюнхенский клуб он провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее Мане был игроком австрийского "Зальцбурга" и английского "Ливерпуля", в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов.