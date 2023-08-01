«Амкал» обыграл «Знамя» и вышел в следующий раунд Кубка России

Медийный клуб «Амкал» вышел во второй круг Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона-2023/2024.

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В матче стартового раунда «Амкал» обыграл «Знамя» из Ногинска. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу медийной команды.

У победителей точным ударами отметились полузащитники Анатолий Катрич, Владимир Лобкарев и Евгений Маричев.

В составе «Знамени» авторами голов стали хавбеки Никита Саламатов и Дмитрий Вансович.

В прошлом сезоне Кубка России «Амкал» дошёл до второго раунда, где уступил в серии пенальти санкт-петербургской «Звезде» (2:2, пенальти – 2:4).