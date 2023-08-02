Романцев: из ненавидящих Россию стран нам легионеры не нужны

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев не видит повода для паники в сложностях, возникающих при покупке легионеров. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны — обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, — милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Онопко, Карпину, Никифорову, Аленичеву и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу», — сказал тренер.
23 июля директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что не продал в «Спартак» защитника Рожерио, потому что клуб не хочет иметь дело с россиянами.
Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из туринского «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами.
Этим летом «Спартак» приобрел двух игроков: полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и хавбека испанского «Кадиса» Тео Бонгонда.