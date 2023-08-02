Романцев: из ненавидящих Россию стран нам легионеры не нужны

«Не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны — обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, — милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Онопко, Карпину, Никифорову, Аленичеву и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу», — сказал тренер.