Гагнидзе назвал различия между Личкой и Йокановичем
Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе прокомментировал назначение 46-летнего чешского специалисты Марцела Лички на должность главного тренера команды. Он рассказал о главных различиях Лички и Славиша Йокановича в тренерской работе.
«Это абсолютно разные тренеры, у каждого свой стиль. При Йокановиче мы больше играли без мяча, делали уклон на оборону и прессинг. А у Лички совсем другой подход – намного больше атакующих действий и игры с мячом. Так что это просто очень разные тренеры. Считаю, что неправильно говорить, кто лучше, а кто хуже», – приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».
Он добавил, что ему лично больше нравится работа Лички.
Личка перешел на работу в «Динамо» из «Оренбурга», которого вывел в прошлом сезона в РПЛ. Контракт с московским клубом рассчитан на один год, но включает опцию продления еще на два сезона.
54-летний Йоканович руководил командой один сезон. В мае руководство «Динамо» приняло решение отправить тренера в отставку после того, как команда потерпела поражение от «Ахмата» со счетом 0:3.
В первом матче сезона 2023/24 «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» со счетом 1:3. В матче второго тура чемпионата России команда сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась со счетом 1:1.