Гагнидзе назвал различия между Личкой и Йокановичем

«Это абсолютно разные тренеры, у каждого свой стиль. При Йокановиче мы больше играли без мяча, делали уклон на оборону и прессинг. А у Лички совсем другой подход – намного больше атакующих действий и игры с мячом. Так что это просто очень разные тренеры. Считаю, что неправильно говорить, кто лучше, а кто хуже», – приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».