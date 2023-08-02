КДК дисквалифицировал Сперцяна на два матча Кубка России

Глава Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК РФС дисквалифицировал игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на два матча Кубка России. Напомним, Сперцян получил прямую красную карточку в матче со «Спартаком» за грубый фол.

«Сперцян принял участие в заседании. КДК принял решение дисквалифицировать Эдуарда на два матча Кубка России», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов .

В матче между «Краснодаром» и «Спартаком» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу одержали красно-белые со счётом 2:1. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против Антона Зиньковского.