Агент назвал Дзюбу играющим тренером «Локомотива»

«Дзюба уже играющий тренер. Посмотрите, как он себя ведет на поле. Он настоящий батя. После забитого гола к нему все подбегают. Он как отец всех объединяет своими широкими руками, прижимает к своей груди и чувствуется семейственность какая-то. Это очень важный момент в тренерской работе. Я бы ему приплачивал за это.



На поле он является притягательной силой, человек, который дает ощущение командного духа. Посмотрите, когда Тикнизян забивает два гола и бежит со всех ног к Артему Дзюбе (смеется). В советском футболе очень ценили наличие такого человека», — сказал Абрамов.