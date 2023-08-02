Агент назвал Дзюбу играющим тренером «Локомотива»

Футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, почему нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба уже является играющим тренером. Его слова передает Legalbet.
«Дзюба уже играющий тренер. Посмотрите, как он себя ведет на поле. Он настоящий батя. После забитого гола к нему все подбегают. Он как отец всех объединяет своими широкими руками, прижимает к своей груди и чувствуется семейственность какая-то. Это очень важный момент в тренерской работе. Я бы ему приплачивал за это.
На поле он является притягательной силой, человек, который дает ощущение командного духа. Посмотрите, когда Тикнизян забивает два гола и бежит со всех ног к Артему Дзюбе (смеется). В советском футболе очень ценили наличие такого человека», — сказал Абрамов.
В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах. В мае он продлил контракт с «железнодорожниками» до конца сезона-2023/24.
В новом сезоне нападающий сыграл два матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом.