Трансфер Соколова в «Пари НН» сорвался

У «Пари НН» сорвался трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Артёма Соколова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы согласовали трансфер полузащитник за 35 млн рублей, но на медосмотре у Соколова выявили осложнения на фоне перенесённой коронавирусной инфекции. По итогу Соколов вернулся в «Крылья», где и будет проходить лечение в одной из самарских клиник.